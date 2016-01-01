Дима Лукин предсказал свою смерть: вот что он произнес у гроба Либерж Кпадону

Бывший участник "Дома-2" Дмитрий Лукин жестоко убит в собственной квартире. 33-летнему мужчине нанесли больше 50 ножевых ранений.

По предварительным данным, на Лукина напал его приятель сценарист и бывший кавээнщик Станислав Берестов. Что произошло между мужчинами, не известно, так как предполагаемый преступник находится в реанимации без сознания.

О трагедии высказалась бывшая девушка Дмитрия Маша Кохно. Она считает, что Лукин предвидел свою смерть.

"Хочу сказать, что какие-то мистические смерти, что у Либерж, что у Лукина. Ровно год назад, когда Дима стоял с белым букетом у гроба Либи, он сказал: "Наверное, я следующий". Я никогда не забуду эти слова… У меня сейчас так колотится сердце… Почему он это сказал?" — поделилась Маша.

Напомним, Дмитрий Лукин была на "Доме-2" с декабря 2016 года по март 2017-го. Он пытался построить отношения с Александрой Харитоновой, Аленой Твороговой, но девушки отвергли ухаживания. Симпатию к Диме проявила Мария Кохно, между ними завязался роман.