Российские власти заявили протест японскому послу в Москве в связи с планами Токио провести учебные стрельбы вблизи границы России. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказали на Смоленской площади.

Министерство иностранных дел России высказало о планах японских учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров. Они, по замыслу Токио, должны состояться в июне на острове Хоккайдо, вблизи границы России.

Это ведет к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в отношениях с Японией Россия исходит из существующих реалий — Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране.

МИД России отмечал, что деструктивные действия уводят Японию все дальше от концепции мирного развития и грозят открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях украинской националистической верхушки.