При стрельбе в университете Флориды погибли пять человек

Пять человек погибли, четверо ранены в результате стрельбы в университете Флориды. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщают местные средства массовой информации.

Администрация учебного заведения подтвердила факт стрельбы в кампусе, а также призвала студентов и педагогов найти укрытие, запереть двери и держаться подальше от окон.

По утверждению CNN, приехавшие к университету правоохранители уже задержали стрелка. Пока неизвестно, кто он и каковы его мотивы.

На это происшествие отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в университет Флориды произошло "ужасное", подтвердив, что получает информацию о ситуации.

В октябре 2023 года, после очередного случая стрельбы в общественном месте с 18 жертвами, президент США Джо Байден призвал законодателей принять меры по ужесточению контроля над оборотом оружия. Однако никаких заметных подвижек в этом направлении не было — в Соединенных Штатах крайне сильно лобби производителей оружия, заинтересованных в его свободной продаже.

Официальным основанием свободного хранения и ношения оружия в США является вторая поправка к Конституции, причем в 2010 году американский суд создал прецедент, запрещающий властям штатов и местных администраций превышать пределы запретов, установленных на федеральном уровне. Это значит, что пока действует пресловутая поправка, в отдельных штатах и муниципалитетах нельзя вводить ограничивающие ее запреты.