Лука Сафронов рассказал, что Паша Техник оставил в наследство одни долги

Паша Техник умер в Таиланде после 10 дней комы. Похоронили рэпера в Москве на Николо-Архангельском кладбище, рядом с Жанной Фриске. Лечение и похороны музыканта обошлись примерно в 5 миллионов рублей.

Большую часть расходов взял на себя Лука Сафронов. Он рассказал, что после трагедии люди, которые зарабатывали на Паше, исчезли. "Кстати, никто из псевдодрузей Паши не помог. Но некоторые продолжают зарабатывать на нём после смерти", — посетовал сын художника.

По словам пианиста, именно псевдотоварищи и сгубили Техника. "К нему приезжали "друзья", его концертные "менеджеры"... Уговаривали выйти из рехаба хотя бы на день, дать интервью, где-то выступить. <…> На очередном интервью ему незаметно подливали виски в колу, чтобы он был веселей, чтобы "поугарней" шутил, чтобы развлекал... Это выкладывалось в Интернет. Аудитория его треш-контента росла. "Друзья" селили его на съемных квартирах, возили на какие-то мероприятия, концерты", — заявил Лука.

Семье же достались в наследство одни долги. Бывшей жене рэпера придется выплачивать ипотеку, чтобы ее сын от музыканта не остался без квартиры.

"Карина понимает, что теперь всё на ней, в том числе ипотека. Ей придется работать. Родители Паши - простые люди, отец был водителем. Ему уже 70 лет. Паша - единственный сын", — поделился Сафронов в беседе с "Комсомольской правдой".