Путин обсудил с Токаевым энергетику и диалог с США

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказали в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух государств обсудили в ходе разговора актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Наряду с этим Владимир Путин поделился с Токаевым оценками хода российско-американского диалога.

Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому случаю будет принимать участие Касым-Жомарт Токаев, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее стало известно, что лидеры всех стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ) будут присутствовать на торжествах в Москве 9 мая. Киргизия, например, перенесла торжества в честь Дня Победы с 9 на 8 мая из-за запланированного визита президента республики Садыра Жапарова в российскую столицу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что тоже приедет на праздник в Москву, а угрозы главы евродипломатии Каи Каллас о "последствиях" в случае такой поездки он назвал шантажом.