Президент США Дональд Трамп не отказался от своего амбициозного намерения добиться прекращения огня на Украине в течение своих первых 100 дней в Овальном кабинете.

Как пишет The Economist, это подтверждают инсайдеры, хотя в российско-украинском конфликте пока ничто не предвещает скорого перемирия, а до завершения стодневного срока остается немного времени.

Если отсчитывать 100 дней с 20 января, когда прошла церемония инаугурации Дональда Трампа, дедлайном окажется 30 апреля.

Между тем сам американский лидер рассказал, что ожидает в ближайшие несколько дней ответа российской стороны по предложению о прекращении огня с Украиной.

Ранее в США признали, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто в ближайшие месяцы, несмотря на все прежние громкие заявления американского лидера Дональда Трампа. Приурочить перемирие к Пасхе вряд ли удастся, отмечают в Вашингтоне.

Россия между тем указывает, что киевский режим фактически не единого дня не соблюдал мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который начал действовать 18 марта. Обсудить этот вопрос российские дипломаты намерены в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности ООН без участия украинской делегации.