Хинштейн позвал священника освятить кабинет после ареста экс-главы Курской области

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн попросил священнослужителей освятить его рабочий кабинет. Об этом политик рассказал 17 апреля — в Великий четверг, который также принято называть Чистым.

Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, именно сегодня он решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании областного правительства. Врио губернатора заявил, что "в свете последних событий" отчетливо понимает, "как много греховности накопилось в этих стенах".

Конкретизировать Хинштейн не стал, однако очевидно, что он имеет в виду арест своего предшественника Алексея Смирнова. Он заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении более 1 миллиарда рублей. Эти деньги выделили из бюджета для возведения укреплений на границе с Украиной. Арестованный свою вину не признает.

Хинштейн же подчеркнул, что "сегодня как никогда важно служить людям, а не использовать власть для личного обогащения". Он поздравил православных христиан с Великим четвергом, отметив, что "главное — не просто обряды, а чистота помыслов".

Между тем суд определил меру наказания другому высокопоставленному деятелю. Начальник главного управления связи ВС России, заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин получил семь лет колонии строгого режима по делу о крупной взятке. Его также лишили звания генерал-лейтенанта.