Лавров провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Госсекретарь проинформировал министра о состоявшихся у него и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса.