Лавров провел переговоры с госсекретарем США

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Госсекретарь проинформировал министра о состоявшихся у него и спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса.
"Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - также говорится в сообщении.