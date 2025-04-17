Жена Игоря Вдовина указала Волочковой на ее ошибки: "Если ты нормальная"

Жена Игоря Вдовина Елена Николаева появилась на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке ее окружили журналисты. Всех интересовало одно — не желает ли телеведущая ответить на выпады Анастасии Волочковой.

Оказалось, что Николаева даже и не знает, что о ней говорили в последние недели. "Я просто не читаю про это. Но вот выхожу на красную дорожку и не могу избежать разговоров об этом. Я обычно узнаю от журналистов, что там происходит", — поделилась Елена.

Телеведущей объяснили, что недавно экс-прима Большого театра заявила, что жена Игоря Вдовина перестала вмешиваться в подготовку свадьбы Ариадны Волочковой только из-за того, что девушка якобы провела серьезную беседу с мачехой. При этом Анастасия говорила о Елене довольно резко. Николаева на это ответила, что не хочет скандалить, и обратила внимание, что Волочковой следовало бы раньше озаботиться судьбой наследницы.

"Твой ребенок живет в каком-то доме. Наверное, надо понять, а кто с ним. Если ты нормальная. Простите, не то чтобы нормальная. В моем понимании матери – если бы мой ребенок жил с кем-то, разные ситуации в жизни бывают, это абсолютно нормально. Просто тебе надо понять, а в каких условиях он живет, кто эти люди, о чем они думают, пытаться наладить отношения. Но сейчас – зачем это уже надо..." — посетовала Николаева в разговоре с VOICE.