Украинская теннисистка подала в суд на экс-главу WTA из-за допуска к матчам спортсменок из РФ

Украинская теннисистка Леся Цуренко подала в суд на экс-главу Женской теннисной ассоциации (WTA) Стива Саймона, который поддержал допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменок. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило агентство Associated Press.

Цуренко обвинила Саймона в "причинении эмоционального расстройства". В иске она утверждает, что перенесла паническую атаку из-за необходимости играть против теннисисток из РФ и Белоруссии.

Теннисистка также пожаловалась, что испытывала "чрезмерный стресс", который повлиял на её результаты в матчах. В WTA уверены, что выиграют дело. Там сообщили, что организация выступает за равенство спортсменов и отсутствие дискриминации, пишет AP.