Байден просит 300 тысяч долларов за выступление на мероприятии

Бывший президент США Джо Байден начал предлагать свои услуги в качестве спикера на мероприятиях — за одно выступление он просит 300 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщила газета New York Post.

Помимо солидного гонорара, Байден требует от заказчиков перевозку частным самолётом, а также покрытие расходов для пяти сотрудников, выяснило издание.

Несмотря на "сравнительно низкую" стоимость выступлений, желающих послушать речи Байдена "мало". Как отмечает газета, многих оттолкнуло, что политик использовал слово "цветные" в отношении чернокожих в своём недавнем выступлении.