В Красноярском крае задержан отец детей, убитых своей матерью

Отца детей, убитых своей матерью в Красноярском крае, задержали по подозрению в истязании четвёртого ребёнка. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, мужчина с 2018 по 2025 год систематически избивал семилетнего сына. Сейчас мальчику оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Также в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей убийство троих детей, задержана инспектор по делам несовершеннолетних, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.