ПВО перехватили и уничтожили за ночь 56 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. ПВО перехватила и уничтожила в течение ночи 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Воронежской области сбито 27 беспилотников ВСУ. Над Белгородской областью и акваторией Азовского моря перехвачено по 12 украинских дронов, по одному беспилотнику уничтожено над Ростовской областью и Краснодарским краем. Три БПЛА сбито над территорией Республики Крым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации в течение ночи 27 дронов. По его данным, обломками беспилотников повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба. Гусев уточнил, что повреждение газопровода устранено, пострадавших в результате налета беспилотников нет.