У Николая Дроздова обнаружили новую болезнь

Николай Дроздов стал ниже на десять сантиметров из-за хронически прогрессирующего заболевания скелета. Если раньше его рост был примерно 180 см, то теперь - 170 см, и ситуация, вероятно, будет только ухудшаться.

Всему виной остеопороз. Это болезнь, из-за которой кости становятся "слабыми", потому что не хватает кальция. В результате начинают болеть суставы, в ногах появляются судороги, позвоночник искривляется, вследствие чего человек становится меньше ростом, а вес резко уходит в минус, уточняет Mash.

В последнее время у Николая Дроздова наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Так, о злокачественной опухоли у легендарного ведущего стало известно в начале октября 2024 года. Впрочем, человек из близкого окружения ведущего эту информацию опроверг. Сам же Дроздов предпочел никак не комментировать эту новость.

Летом прошлого года ведущий попал в больницу с жалобами на боли в животе. Позднее он признался, что проблемы вызвало резкое похудение. А весной 2024 года Николай Дроздов сломал восемь ребер. По некоторым данным, знаменитый ведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины.