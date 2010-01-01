Вильфанд высказался о грядущем похолодании: "Покажется, что мы на полюсе"

МЧС предупреждает жителей Московского региона об аномальной жаре. Уже в пятницу воздух может прогреться до 23 градусов, это на 7 градусов выше нормы. В других регионах погодные сюрпризы уже доставили немало хлопот.

О погоде в Центральной России с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

— Весна нам не дает скучать, как и зима скучать не давала. Откуда такие холода были на прошлой неделе?

— Погода к большому счастью изменчивая. Не дай бог, если была какая-нибудь устойчивая ситуация, как при антициклоне 2010 года. На прошлой неделе действительно открылись ворота и холодные воздушные массы с севера перемещались на европейскую территорию России. Редчайший случай был, когда сформировался снежный покров 16-18 сантиметров.

И вот наступила совершенно другая погода. Уже воздушная масса с юга перемещаются. Мы находимся в антициклоне, погода ясная. Солнечная энергия сейчас уже мощная. Плюс, в теплой части антициклона воздух перемещается с юга: то со Средиземного моря, то с северных окраин Африки, то с Ближнего Востока. Поэтому, суммируясь, эти два фактора приводят к тому, что температура по-настоящему высокая. Даже выпущено штормовое предупреждение об экстремальной погоде. Температура на 7 градусов выше нормы. Традиционно в теплое время года, а апрель относится к теплым месяцам, выпускается предупреждение о жаре. Но я думаю, это тот редкий случай, когда предупреждение об экстремальности не вызывает тревоги, а наоборот — удовольствие. 20-22 градуса в середине апреля — просто счастье наступило в Центральном федеральном округе!

— Как говорил один персонаж в старом фильме, стабильности все же нет. На следующей неделе опять похолодание, мы до заморозков-то не дойдем, хотя бы в Центральном округе, или может быть такое по ночам?

— Еще раз хочу сказать, что стабильность хороша в социальном смысле: в семье, в коллективе, а в атмосфере не должно быть стабильности, не дай Бог. До заморозков мы не дойдем, но после супер-тёплых выходных, вот пасхальные дни, 19, 20 и даже понедельник, день тяжёлый, покажется замечательным, потому что температура будет выше 20 градусов, наступит заметное понижение температуры, но погода придёт в норму, и мы придём в норму. Но покажется, что ух, как похолодало. Но будет примерно 10-12 градусов днём и ночью около 5. Но после 20-25-градусных температур покажется, что мы на полюсе.