Русская "мягкая сила" покоряет европейцев! В Польше бьют тревогу: русская песня "Сигма Бой" стала хитом. Её распевают и дошкольники, и их родители. Украинские пропагандисты рвут на себе волосы: песня способствует закреплению положительного образа России среди европейской молодежи.

За последние годы в Европе позапрещали почти всё российское. И даже тех, кто напоминает о России, как о стране великой культуры, стране, победившей фашизм. Концерты Роджера Уотерса, основателя Pink Floyd, уже отменяли в Польше.

"Русские уже почти выиграли эту кровавую войну к тому времени. Не забывайте: 23 миллиона русских погибли, защищая вас и меня", - говорит он.

Уотерс громит журналиста CNN, который пытается доказать музыканту, что Америка выиграла Вторую мировую, а НАТО и Зеленский - голуби мира.

Сколько сил было положено на создание образа России как агрессора. Чайковского запрещали в европейских театрах. Русских выставляли дикими и злобными. Только жизнь стирает все эти фейки. На последнем концерте Coldplay в Сеуле лидер группы Крис Мартин спел песню специально для фаната из России.

Coldplay обещали приехать в Россию. Нормальным людям плевать на разные байки о нас. Лучше разговаривать на языке музыки, чем подкидывать ракеты Киеву. Этим только и умеют заниматься те, у кого в действительности всё не так как на самом деле.