Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника, улучшают положение по переднему краю на стратегически важных участках фронта. По сводкам Минобороны, в ДНР подразделения группировки "Центр" освободили село Преображенка.

Силами ПВО за сутки уничтожены более двухсот беспилотников ВСУ, пять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда HIMARS. В Харьковской области небо в круглосуточном режиме сканируют расчеты ЗРК "ТОР-М". Современное радиолокационное оборудование комплекса позволяет максимально точно обнаруживать и уничтожать до восьми воздушных целей с использованием одного боекомплекта. В этот раз, обеспечивая воздушное сопровождение мотострелков, зенитчики ликвидировали вражеский дрон-разведчик.

На южнодонецком направлении точно в цель ударили танкисты. Экипаж Т-72, получив координаты огневой точки ВСУ, сумел подобраться к противнику на максимально близкое расстояние и огнем 125-мм осколочно-фугасных снарядов уничтожил блиндаж с пулемётчиком, который мешал нашим штурмовикам закрепиться на занятых позициях.

