Очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в Курской области. Как сообщает Минобороны, это более десяти солдат ВСУ, попавших в окружение. Бойцы группировки "Север" гарантировали им жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

В последнее время в украинских подразделениях выросло число тех, кто был схвачен сотрудниками ТЦК. Многие, кого киевский режим оправляет на фронт, сдачей в плен спасают свою жизнь.

"Я был на совещании по роду своей должности. И вот нам сказали, что мы идем за 80-й, 82-й бригадой штурмовой занять позиции на окружной дороге Суджи. Для меня был шок, то есть мы были в Сумской области. Я единственный задал вопрос, говорю: а дальше что? Почему туда, и дальше что? На что мне комбат не ответил", - рассказал Вячеслав Погибенко, пленный военнослужащий ВСУ.