Говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе нереалистично. Запад не выразил готовности надавить на киевский режим в вопросе соблюдения моратория на удары по энергетике. Об этом по итогам закрытых слушаний в Совбезе ООН заявил наш постпред при организации Василий Небензя.

Консультации, инициированные Россией, дипломат назвал "самыми странными" в своей карьере. В обсуждении приняли участие только США. Остальные по привычке пытались оправдать украинскую сторону.

18 марта Владимир Путин поддержал инициативу Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от атак на энергетическую инфраструктуру сроком на месяц. Согласился с предложением Вашингтона и Зеленский. Однако, киевский режим ежедневно нарушал принятые на себя обязательства.

"Россия с самого начала строго соблюдала условия этого соглашения, чего не скажешь об Украине. Хотя Зеленский публично выразил поддержку режиму прекращения огня, на деле украинские силы в значительной степени его проигнорировали, ежедневно совершая атаки на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России. С момента вступления моратория в силу 18 марта ВСУ нанесли более 120 ударов", - сообщил Василий Небензя.