Агата Муцениеце объявила об уходе после травли сына из-за ее откровенных видео

На днях в СМИ распространилась информация, будто 12-летнего сына Агаты Муцениеце Тимофея дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave, где демонстрирует аппетитные формы, дефилируя в откровенных концертных нарядах. Якобы из-за этого у мальчика и случилось отторжение в отношении матери, с которой тот будто бы не общается уже несколько месяцев.

Несмотря на то, что сама Агата Муцениеце никак не комментировала эту новость, в Сети идет бурное обсуждение, что, мол, нет дыма без огня. Интернет-пользователи обратили внимание на официальное заявление актрисы, сделанное в ее телеграм-канале. Она объявила о заключительных шоу в том самом провокационном кабаре, за работу в котором ее критиковали, а сына травили.

Муцениеце сообщила, что 19 и 20 апреля выступит в последний раз в 2025 году. И теперь комментаторы судачат, что Агате из-за ребенка пришлось оставить работу. Особо наблюдательные фанаты уверены, что если бы актриса просто хотела бы завершить выступления в кабаре, то сообщила об этом сильно заранее, тем самым привлекая еще больше людей в зрительный зал. А такая поспешность, считают знающие люди, говорит скорее о том, что Муцениеце приняла решение об уходе спонтанно.

Кстати, в конце апреля должно состояться очередное судебное заседание между актрисой и ее бывшим мужем, актером Павлом Прилучным, с которым, собственно, сын Тимофей сейчас и живет. В Сети судачат, что Муцениеце могла принять радикальное решение, чтобы одержать победу над экс-супругом.