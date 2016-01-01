Суд арестовал крупнейшее на Украине месторождение лития

Крупнейшее на Украине и в Европе Полоховское месторождение лития арестовано. Решение принял Печерский районный суд Киева. 51 земельный участок расположен в Кировоградской области.

По данным агентства ТАСС, разработкой месторождения занималось украинское предприятие "Укрлитийдобыча", принадлежащее бизнесмену Сергею Табалову. Как сказано в решении суда, арест наложен в рамках уголовного дела, открытого в 2016 году по статье о завладении чужим имуществом. Следствие утверждает, что "Укрлитийдобыча", используя фиктивные сделки, приобрело 51 земельный участок на месторождении. Участки признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Тем временем стало известно, что Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых. Как заявила 17 апреля украинский вице-премьер Юлия Свириденко, соглашение откроет возможности для значительных инвестиций и модернизации инфраструктуры. А президент США Дональд Трамп сообщил, что договор о полезных ископаемых Вашингтон и Киев подпишут 24 апреля.