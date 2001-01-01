Анастасия Волочкова продает свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге

В Сети распространилась информация, будто Анастасия Волочкова выставила на продажу роскошную шестикомнатную квартиру в самом центре Санкт-Петербурга из-за того, что она не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. Балерина рассчитывает получить 165 миллионов рублей.

Эту квартиру Анастасия Волочкова купила еще в 2001 году и отделала ее с поистине королевским шиком: венецианская штукатурка в отделке, камин, дорогая мебель, эксклюзивная роспись интерьера на кухне и многое другое.

Помимо этого в квартире имеются потолки высотой три метра, гостевая спальня с гостевым туалетом, а также кабинет-библиотека, хозблок и даже спортивная комната.

Как утверждает SHOT, уже есть и потенциальный покупатель, готовый заключить сделку в ближайшие дни.

Кстати, по некоторым данным, проблемы с оплатой ЖКУ у Волочковой есть не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. В столице она должна коммунальщикам почти 67 тысяч рублей за услуги ЖКХ в своей квартире в Петровском переулке в центре города.

Отметим, что сама Анастасия Волочкова последние годы живет в загородном доме в Подмосковье. О том, что продает роскошную квартиру в Северной столице, балерина пока информацию не комментировала.