Киев перебросил к Кременной женщин-диверсантов

Малые маневренные группы противника активизировались в лесах у Кременной в Луганской Народной Республике. В составе диверсионных групп – в том числе и женщины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко отметил характер действий украинских вооруженных формирований. Эксперт пришел к выводу, что в их замысел входит диверсионно-разведывательная деятельность и выявление скрытых российских позиций.

Также Марочко написал в Telegram, что ВС России закрепились на новых позициях на сватовско-кременском участке. Российские войска успешно продвигаются юго-западнее и северо- восточнее Катериновки. Кроме того, в результате активных боевых действий российские подразделения закрепились в окрестностях Нового.