Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода летом в России. В эфире "ТВ Центра" он заявил, что предстоящее лето будет "не холодным".

Вильфанд оговорился, что пока можно сделать только вероятный прогноз. Согласно ему, практически на всей территории России температура летом будет около или выше нормы.

"Использую отрицательную частицу "не" в положительном смысле — не холодное лето. Но насколько оно будет экстремальным? Эту экстремальность можно будет предсказывать за несколько дней до наступления этого периода", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Также Роман Вильфанд высказался о погоде в ближайшие дни. По его словам, температура вернется к норме, но после непривычных для апреля 20-25 градусов "покажется, что мы на полюсе".