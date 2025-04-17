Наступила Страстная пятница у православных: в чем особенность

Сегодня, 18 апреля, православные христиане отмечают Страстную пятницу. Это самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя. Поэтому именно в этот день пост становится особенно строгим: по церковным канонам не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба, напоминает РБК.

В Страстную пятницу во всех православных храмах совершается вынос Плащаницы и чин Погребения.

Кстати, слово "страстная" происходит от древнерусского "страсти", что означает "страдания". Под "страстями Христовыми" подразумеваются не только физическая боль, но страдание от предательства и ради любви, это добровольная жертва. В Страстную пятницу не звучат колокола, не совершается литургия, а в храмах царит скорбное ожидание Воскресения, подчеркивают "Известия".

Кстати, погода подарит москвичам на Пасху летнее тепло. В ночь на 20 апреля столбики термометров покажут от 9 до 12 градусов, а днем будет по-летнему тепло – до плюс 20-ти. Вообще нынешний апрель выдался аномальным: в начале месяца в столичном регионе выпал снег. Высота снежного покрова местами достигала 20 сантиметров.