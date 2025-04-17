Стало известно содержание беседы Уиткоффа с Макроном в Париже

США планируют обеспечить полное прекращение огня на Украине в течение нескольких недель. Американские официальные лица заявили об этом на встрече с европейцами в Париже, передает агентство Bloomberg.

Накануне во французской столице состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. В ней участвовали и представители Украины. По данным анонимных источников агентства, речь шла о том, чтобы как можно скорее перейти к прекращению огня и установлению прочного мира.

Представители США заявили, что намерены в ближайшее время добиться значительного прогресса в этом вопросе. Участники встречи согласились работать в этом направлении. Также решено, что советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании вновь соберутся на следующей неделе в Лондоне.