Уиткофф раскрыл одну из тем переговоров с Путиным

Судьбу пяти "украинских" территорий обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Стив Уиткофф. Спецпосланник президента США в интервью Wall Street Journal подчеркнул, что этот вопрос стал центральным в российско-американских переговорах.

Уиткофф утверждает, что беседа с Путиным фокусировалась именно на этом вопросе. Представитель Трампа считает, что Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". Он допускает, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

Президент России встретился со спецпосланником Дональда Трампа 11 апреля. В Кремле заявили, что обсуждалась больше всего ситуация вокруг Украины, но поднимались также и другие темы. Сам Уиткофф заявлял, что у сторон появилась возможность выйти "на грань чего-то очень важного для мира в глобальном смысле".