Собянин рассказал, как работает московская служба трансплантации

В Москве одна из самых эффективных служб трансплантологии в стране. За 5 лет число операций по пересадке донорских органов выросло на 73 процента и достигло 739 случаев в год. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в городе создана сеть современных специализированных центров.

Высокотехнологичные уникальные операции проводят на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в Боткинской больнице и клиническом научном центре имени Логинова. Отделения оснащены диагностическим и хирургическим оборудованием экспертного класса.

Врачи успешно выполняют сложнейшие операции, такие как одновременная пересадка нескольких органов или трансплантация печени у онкобольных. В результате многие пациенты получают шанс на выздоровление. По словам мэра, в настоящее время в столице проживает более шести тысяч людей с пересаженными органами. А сроки ожидания трансплантации в Москве в 3–5 раз короче, чем во многих странах.

