В Санкт-Петербурге начался сезон корюшки

В Петербурге запахло огурцами - верный признак начала сезона корюшки. Эта небольшая рыбка стала одним из символов города на Неве и популярным блюдом у местных жителей и туристов. Но покупать её стоит только в проверенных местах, чтобы получить гарантированно свежий и безопасный для здоровья продукт.

Если в городе запахло огурцами, значит, в Петербурге весна и на прилавках появилась долгожданная свежая корюшка. Говорят, что местным жителям эта внешне неприметная рыбка полюбилась еще во времена основания города на Неве. Но сначала ее ели только простолюдины. По-настоящему знаменитой корюшка стала после того, как попалась на крючок Петру Первому. Ее вкус настолько понравился царю, что он просил подавать ее к столу чуть ли не каждый день. Правда это или нет, неизвестно, но несомненно - для петербуржцев корюшка - один из символов города.

С каждым годом знаменитая серебряная рыбка приобретает все большую популярность у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теперь о ней узнали и туристы, и корюшка является самым популярным сезонным блюдом в Санкт-Петербурге. Чтобы оградить популяцию от исчезновения, вылов производится строго по квотам.

В этом году в Ленинградской области документы на промышленный промысел получили 35 компаний и индивидуальных предпринимателей. Остальные считаются браконьерами.

Артели на Ладоге работают по старинке, ставят мережи и устраивают заводи. Глубина здесь всего несколько метров, тралы и сети запрещены - это вредит планктону водоемов. Перед поступлением в продажу корюшка обязательно должна пройти ветеринарный контроль. Образцы отвозят на специальные станции, где рыбу исследуют под микроскопом: проверяют на паразитов, опасных для человека. Если есть следы заражения, вся партия подлежит уничтожению.

"Заболевания, вызываемые этими паразитами, очень трудно диагностируются, то есть можно с ним жить, а диагностировать врач не может", - объясняет Ольга Украинец, заместитель начальника ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" Выборгского района Ленинградской области.

Специалисты рекомендуют покупать корюшку только в проверенных местах. Кстати, характерный огуречный запах - своеобразная лакмусовая бумажка. Чем сильнее пахнет, тем свежее рыбка. Необычный растительный аромат исходит от слизи на чешуе, которая постепенно высыхает на воздухе и исчезает при заморозке. Именно поэтому по-настоящему свежую корюшку можно попробовать только там, где она обитает. 1 мая в Петербурге стартует рыбный фестиваль. И королевой праздника станет, конечно же, корюшка.