США откажутся от попыток примирить Москву и Киев при отсутствии прогресса

Попытки урегулирования украинского конфликта вступают в новую фазу. К переговорному процессу подключилась Европа. Накануне в Париже состоялся ряд дипломатических встреч в разных составах с участием представителей США, глав стран ЕС, Британии и делегации из Киева. Об итогах переговоров американский госсекретарь Марко Рубио доложил по телефону своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Впрочем, результаты парижских дискуссий оказались весьма скромными.

В центре фото - спецпосланник Трампа Кит Келлог. По бокам от него - глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. Это все итоги больших парижских переговоров. Никаких радикальных заявлений и громких обещаний. Записать эту беседу себе в копилку достижений европейцам будет очень трудно. Отдельная пощёчина - после разговора госсекретарь США Марко Рубио сразу позвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову. С докладом.

"Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и Спецпосланника Президента США С.Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран. С.В.Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса",- сообщили в российском МИД.

Российская и американская стороны условились держать оперативную связь и дальше. На следующей неделе намечается рандеву - второй акт переговоров. Но уже в Лондоне. Европейцы очень стараются держать хорошую мину при плохой игре, лишь бы сохранять видимость солидарности и братства с Украиной.

"Министры иностранных дел европейских стран встречаются в Киеве 9 мая. Я там обязательно буду! Там мы собираемся отметить ещё один успех французской дипломатии - 75-летнюю годовщину предложения Роберта Шумана о создании европейского общества угля и стали, что позволило нашему региону жить в мире и процветании", - сообщил Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции.

А вот Вашингтону тема Украины, очевидно, набила оскомину. Штаты готовы продолжать мирные переговоры еще "несколько дней", а затем просто "пойдут дальше". Это заявлений госсекретаря. Марко Рубио напомнил, что США и так три года поддерживали киевский режим, и теперь настало время сфокусироваться на других вещах, например, на многострадальной сделке об украинских природных ресурсах. Пока на Банковой радостно рапортуют, что подписали исторический меморандум о намерении заключения соглашения, глава Белого дома обрушивается на Зеленского с критикой.

"Как вы знаете, Россия гораздо больше. Это большая военная сила. И если вы умны, то не вступите с ними в войну. Я бы не сказал, что Зеленский хорошо сделал свою работу. Так что я не его фанат", - заявил Дональд Трамп.

Газета Wall Street Journal тревожно сообщает: похоже, Вашингтон готов пойти на выполнение как минимум одного из основных условий Москвы - речь о территориальном вопросе. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом Путиным эта тема действительно обсуждалась и может быть частично решена.

"По словам Уиткоффа, когда заходит речь о пяти регионах, то становится понятно, что Россия в них заинтересована. Кстати, и Украина тоже. Но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать, - уверен Уиткофф" - пишет издание.

И мнение Киева, судя по всему, Вашингтон спрашивать не намерен. Как и плясать под дудку чиновников с Банковой.