ФСБ задержала агента СБУ при подготовке теракта в Новороссийске

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодарском крае гражданина соседнего государства. Завербованный спецслужбами Украины иностранец готовил теракт.

В ЦОС ФСБ России уточнили, что гражданин Беларуси 2000 года рождения причастен к сбору развединформации и подготовке теракта в интересах Службы безопасности Украины. СБУ завербовала его в декабре 2024 года через интернет. Мужчине поручили сбор данных о Черноморском флоте и российских военных.

По указанию куратора преступник извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма. Бомбу он намеревался применить для подрыва здания в Новороссийске. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, обвиняемый вину признал, передает ТВЦ.