Актриса Любовь Аксенова раскрыла подноготную отношений с мужем: "Мне повезло"

Любовь Аксенова считается не только одной из самых успешных и востребованных, но еще и красивых актрис отечественного кинематографа. При этом о своей личной жизни она предпочитает не распространяться. Тем не менее, известно, что в 2013 году Любовь вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова.

В интервью "Звездачу" популярная актриса раскрыла подноготную своих отношений с супругом. По мнению Аксеновой, надо любить друг друга в любых обстоятельствах и уметь договариваться.

"Во-первых, мне повезло с человеком, которого я встретила. Я постоянно у него учусь и узнаю, что такое вообще "любовь" и как это, когда вы поддерживаете друг друга. Это, наверное, самое главное, когда вы идете друг другу навстречу бесконечно. И, что бы ни происходило, вы всегда любите друг друга…" - рассуждает актриса.

А еще Любовь Аксенова призналась, что, несмотря на 12-летний брак, им с супругом удается сохранять романтику в отношениях и они редко ссорятся.