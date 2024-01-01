ФСБ предотвратила теракт, который планировали для срыва переговоров по Украине

В Краснодарском крае предотвращён теракт. Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который выполнял задания украинских спецслужб. Радикал следил за кораблями Черноморского флота и должен был взорвать административное здание в Новороссийске. На допросе пособник неонацистов заявил, что главной целью диверсии был срыв переговорного процесса между Россией и США.

На кадрах оперативной съемки ФСБ — задержание особо опасного преступника. Известно, что это молодой человек. Ему всего 25 лет. Он — гражданин Беларуси, которого в декабре 2024 года завербовала Служба безопасности Украины через популярный мессенджер. Куратор в переписке предложил мужчине неплохо заработать, но для этого ему нужно было совершить теракт на территории России.

"Действовал я в корыстных целях для легкого и быстрого заработка", — признался задержанный.

Как признался на допросе задержанный, по заданию СБУ он должен был наблюдать за военными объектами в Краснодарском крае и привести в действие взрывное устройство в пункте отбора на военную службу в Новороссийске. Известно, что теракт планировали провести в Апреле.

"Со слов моего куратора из СБУ, данная акция являлась звеном в планах украинских спецслужб для дальнейшей эскалации конфликта и слива переговоров между Россией, США и Украиной", — заявил молодой человек.

Все компоненты для взрывного устройства были спрятаны в тайнике. А инструкцию с подробным описанием по его сборке уже была заранее расписана. Фактически молодому человеку оставалось только заложить заряд в нужном месте.

Было изъято два с половиной килограмма взрывчатого вещества, исполнительное устройство и детонатор, сообщили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он признал вину и сотрудничает со следствием.