Киев, а вместе с ним и Владимир Зеленский, добровольно выбрали путь вассалитета в отношениях с Западом. Так что спецпосланник президента США - как, впрочем, и любой другой чиновник из американской администрации – имеет полное право обсуждать судьбу "украинских" территорий, убежден аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Венгерский эксперт на своей странице в соцсети X раскритиковал заявление Зеленского о спецпосланнике Дональда Трампа Стиве Уиткоффе. Глава киевского режима обвинил его в распространении "российских нарративов" из-за высказываний об украинских территориях.

Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил о возможности оказаться на грани чего-то важного для всего мира. Он подчеркнул, что вопрос украинского урегулирования выходит за рамки "так называемых пяти территорий" - Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. По словам спецпредставителя Трампа, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.