Север Италии ушел под воду из-за проливных дождей

Один человек погиб, двое пропали без вести в результате масштабного наводнения в Италии. Стихия бушует на севере страны. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Улицы Турина и других городов сейчас больше напоминают бурные горные реки. Первые этажи зданий полностью ушли под воду. Дороги заблокированы оползнями и упавшими деревьями. В одном из населенных пунктов рухнул мост. Группировку спасателей в регионе увеличили вдвое. Сотрудников отозвали из отпусков, а также привлекли из соседних областей. С помощью вертолетов людей снимают с крыш затопленных домов. Из опасных районов эвакуированы 150 человек.

Синоптики предупреждают, что в ближайшее время дожди продолжатся.