Когда следует освятить куличи и яйца перед Пасхой

Пасха — один из самых почитаемых и радостных праздников в христианском календаре. Его называют "Праздником праздников" и "Торжеством из торжеств". Для верующих — это не просто дата, но глубокий духовный опыт, символ победы жизни над смертью, света над тьмой, надежды над отчаянием.

Специально к Пасхе православные христиане традиционно выпекают куличи, красят яйца, готовят пасхи. Обычно все угощение, которое потом будет подаваться на стол для разговления, принято освящать. Традиционно это происходит перед Пасхой, в Страстную субботу. Чаще всего освящение происходит днем с 12:00 до 18:00, либо до 20:00, но лучше всего уточнить расписание в храме.

Важно помнить, что освящение пищи не наделяет ее какой-то особой силой, а окропление святой водой и чтение молитвы — это благословление на употребление в пищу непостной еды после долгого воздержания.

Напомним, что в этом году Пасха будет 20 апреля. Специально к этой дате, с 19 апреля, в Москве пройдет десятый юбилейный фестиваль "Пасхальный дар". В эти дни запланированы около полутора тысяч творческих и кулинарных мастер-классов для детей и взрослых. Гостей будут ждать на территориях храмов и фестивальных площадках по всему городу. Фестиваль продлится до конца апреля.