Матвиенко назвала планы ЕС встретиться в Киеве 9 мая "шабашом" и "театром абсурда"

Идея некоторых европейских политиков провести в Киеве мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне является театром абсурда. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам в Петербурге, после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу.
Вместе со спикером Верхней палаты парламента в памятной церемонии приняли участие российские сенаторы, а также их коллеги из стран СНГ.
По словам Матвиенко, в свете того что режим Зеленского возвел в ранг национальных героев пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков и евреев, инициатива европейцев - это очередное проявление неприкрытого цинизма.
"Я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш. Мы твёрдо знаем, что празднование 80-летия Победы в Москве, парад на Красной площади — это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках, участие в котором подтвердили уже многие главы государств. И мы вместе, как 80 лет назад, мы вместе будем праздновать нашу общую Великую Победу", - заявила Валентина Матвиенко.