Матвиенко назвала планы ЕС встретиться в Киеве 9 мая "шабашом" и "театром абсурда"

Идея некоторых европейских политиков провести в Киеве мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне является театром абсурда. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам в Петербурге, после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу.

Вместе со спикером Верхней палаты парламента в памятной церемонии приняли участие российские сенаторы, а также их коллеги из стран СНГ.

По словам Матвиенко, в свете того что режим Зеленского возвел в ранг национальных героев пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков и евреев, инициатива европейцев - это очередное проявление неприкрытого цинизма.