"Яндекс" решил штрафовать за нарушения пользователей самокатов

Ограничить максимальное число самокатов на улицах и ввести штрафы за серьезные нарушения – с такими предложениями выступил "Яндекс Go". Кикшеринговый сервис предложил единые стандарты регулирования работы всех операторов аренды самокатов.

В частности, предлагается внедрить верификацию пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА – чтобы не допускать к управлению детей и подростков. Также предлагается ограничить максимальное количество самокатов на улицах, ввести обязательные штрафы за серьезные нарушения и обеспечить контроль за соблюдением правил.

Сейчас на арендных самокатах запрещено передвигаться несовершеннолетним, ездить вдвоем или в нетрезвом виде. Контроль за соблюдением лежит на операторах, предлагается частично передать эту функцию городам. Чтобы наказание было неотвратимым, на каждом самокате обязательны укрупненные номера единого стандарта, которые смогут считывать городские камеры, передает ТАСС.