Памятник Ленину в российском городе превратили в скейт-площадку

В Верхней Пышме Свердловской области памятник Ленину превратили в площадку для скейтборда. Монумент стал частью скейт-парка, который делают в сквере рядом с ДК "Металлургов".

Авторы проекта назвали это событие прецедентом: "Скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина". При этом они признались, что не хотели задеть чьи-то чувства.

"Мы обсуждали это с администрацией и жителями, серьезных противоречий и недовольств не было. Мы, конечно переживали, что может оскорбить чьи-то чувства, но сейчас объект пользуется популярностью. Приезжают ребята из других городов, много приятных отзывов", — поделился один из авторов идеи Андрей Кобзев в интервью "Осторожно, новости".

В КПРФ уже отреагировали на превращение постамента в часть скейт-парка. Там признались, что сам проект не видели, но идею считают "глупой и преступной".