Ольга Зарубина рассказала, с кем живет: "Боевой парень, дерзкий"

Официально Ольга Зарубина была замужем дважды. Впервые она сочеталась браком с певцом Александром Малининым, от которого родила дочь Киру. Однако эти отношения быстро сошли на нет. Вторым мужем артистки стал Владимир Евдокимов. С ним артистка уехала жить в США. Евдокимов растил дочь Зарубиной до 25 лет. Однако затем певица овдовела и спустя время вернулась в Россию.

Сейчас о своей личной жизни артистка предпочитает не распространяться. Однако не скрывает, что живет не одна. В новом интервью Ольга Зарубина призналась, что обожает собак, они жили с ней на протяжении долгих лет.

"Знаете, были разные периоды в жизни, порой сидела без денег. На себе могла сэкономить, но только не на собаке. Когда у меня появился свой дом, то тут же появилась и она. Породы были разные. Долгое время со мной жил тибетский спаниель, потом американская эскимосская лайка Тоби. Сейчас у меня чихуашка. Зовут его Темка. Боевой парень, дерзкий. Маленький, но в обиду себя не даст", - рассказала певица.

Нового питомца она купила, когда ему было четыре месяца. Собака никого, кроме Зарубиной, к себе не подпускает. Ольга души не чает в домашнем любимце. Певица уверена, что они похожи не только по характеру, но даже внешне.

"Почему именно собаки, а не кошки? На мой взгляд, собака к своему хозяину испытывает безусловную любовь. Без выгоды. Понятно, не без исключений. Но у нормальных хозяев это, как правило, так. Вот ты приходишь домой, она бросается тебе навстречу, льнет... Тут же стресс отступает, усталость, накатывает волна позитива", - рассказала Ольга Зарубина aif.ru