"Аэрофлот" сделал бесплатными перелеты для ветеранов ВОВ с 25 апреля

Ветераны Великой Отечественной войны получили возможность совершить бесплатный перелет по России и в несколько стран СНГ. Акция "Аэрофлота" будет действовать с 25 апреля по 12 мая включительно. Обратный билет действителен в течение одного месяца с даты начала перевозки.

Как отмечается в сообщении на сайте группы, впервые бесплатные билеты можно оформить не только на рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", но и на рейсы лоукостера "Победа". Доступны перелеты между городами России и Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Подчеркивается, что участники акции могут оформить бесплатный билет для одного сопровождающего. Бесплатным перелетом в эконом-классе могут воспользоваться ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии. А ветеранам - Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, "Аэрофлот" предоставит бесплатный билет в классах "Комфорт" или "Бизнес".