Юморист Дроботенко показал свежее фото Регины Дубовицкой

В конце года Регине Дубовицкой исполнится 82 года, однако легендарная ведущая программы "Аншлаг" продолжает работать. Впрочем, телезвезде нравится ее работа. Она намерена трудиться до тех пор, пока позволяет здоровье. Которое, впрочем, в последнее время заставляет обратить на себя особое внимание. Так, юморист Сергей Дроботенко сообщил, что с Еленой Воробей и Геннадием Ветровым на днях навестил Регину Дубовицкую.

"Все хорошо. Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: "А ты номер новый сделал?". На душе хорошо", - успокоил общественность Дроботенко, опубликовав на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежее фото Дубовицкой.

Многочисленные интернет-пользователи, впрочем, сочли, что известная ведущая сильно сдала. Тем не менее, поклонники рассыпались в комплиментах как Регине Дубовицкой, так и Сергею Дроботенко и другим "аншлаговцам":

"Какая теплая компания, молодцы,что встречаетесь", "Регина Игоревна в отличной форме, круто, спасибо за такую атмосферу!", "Она такая маленькая", "Какие молодцы! Нельзя забывать тех, кто вас вывел на экраны и не только! Доброго здоровья Регине, долгих лет!".