Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

На востоке Москвы в районе Ивановское - появится новая эстакада на пересечении Свободного проспекта с Большим Купавенским проездом. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, её протяжённость составит 200 метров.

Для транспорта предусмотрены по три полосы движения в каждом направлении. Помимо этого возведут участок шоссе Энтузиастов и вдоль него сделают боковой проезд. Кроме того, появятся съезды на прилегающие улицы, а также подземный переход с лифтами и лестницами.

По словам мэра, благодаря реализации проекта, улучшится транспортная ситуация в районе, жители будут тратить меньше времени на дорогу.