В Москве стартовали Дни исторического и культурного наследия

Оптимизация по-купечески, влюблённый Пушкин и "Пекин" в погонах... Старинные здания в Москве готовы рассказать истории о своих владельцах и гостях - достаточно присоединиться к проекту "Дни культурного наследия". На этот раз путешествие во времени растянулось до конца года.

Вековые тайны, красивые легенды и факты. Настолько удивительные, что каждый шаг экскурсии хочется запомнить. Театр Российской Армии - постоянный участник Дней Наследия. О его уникальной архитектуре (здание построено в форме звезды) и о самой большой сцене в Европе здесь рассказывают, как о родном человеке.

За восхищением следует уважение. Театр участвует в юбилейной программе в честь 80-летия Победы.

"И здание театра построено в преддверии Великой Отечественной войны, и наши фронтовые бригады всю войну прошли вместе с бойцами", - говорит Милена Авимская, директор Центрального академического театра Российской армии.

Еще один постоянный участник акции - гостиница "Пекин", возведённая в 56-м. Сейчас это роскошный памятник сталинского ампира с отреставрированными скульптурами на башне, с восточной экзотикой внутри. В прошлом веке в единственном столичном ресторане азиатской кухни бывали кинозвёзды, выдающиеся режиссёры, просто яркие личности. Им здесь было не только сытно, но и безопасно.

"Важно значение гостиницы . Так как она строилась по Садовому кольцу - для МВД, а на площади - это для КГБ. Поэтому здесь апартаменты, в которые приезжали со всей страны представители в погонах", - рассказывает Марина Крамская, экскурсовод.

Кто обитал в этом доходном доме в Кропоткинском переулке, доподлинно неизвестно. Владелицами до революции значились исключительно женщины. Эксперты говорят: так их мужья уходили от налогов. Возвели дом в 1871-м. Да с таким мастерством, что спасавшие разрушенное здание реставраторы диву дались.

Блестящая работа команды специалистов завершилась совсем недавно, так что доходный дом впервые распахнёт свои двери для участников акции. Все смогут увидеть редкой красоты дубовые лестницы, изразцовые печи, наличники и смело воскликнуть: "Ай, да реставраторы! Ай, да... молодцы!".

Еще один новичок дней наследия - жемчужина классической архитектуры: усадьба Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской. Александр Сергеевич Пушкин здесь гостил, пребывая во влюблённом состоянии. Почувствовать его настроение помогают вернувшиеся на историческое место скульптуры Елены и Париса. Что касается внутреннего убранства отреставрированного здания, то даже у самых искушенных захватывает дух.

В Дни наследия можно посетить более 300 объектов. Есть еще одна отличная новость.

"В юбилейный год, по поручению мэра Москвы Дни исторического и культурного наследия продлятся с 18 апреля до конца года. Зарегистрироваться на мероприятия можно на портале "Узнай Москву", - говорит Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Заняться будет чем: в рамках акции запланировано две тысячи мероприятий.