Конный клуб в Измайлове закрылся на ремонт: что будет с лошадьми и продолжит ли он работу

Конный клуб в Измайлове приостановил работу. Там начинается масштабный ремонта конюшни и прилегающих площадок. Он был популярным местом среди любителей верховой езды.

В конном клубе, что находится недалеко от метро "Партизанская" на территории заповедника "Измайлово", 24-летний пони Гоша старожил. Всю свою трудовую жизнь он, как и его соседи по конюшне, катает по парку детвору и позирует для фото с посетителями.

"Вообще конюшне, насколько я знаю, больше 50 лет. Раньше здесь просто были лошадки, потом лошадки работали в парке непосредственно, потом сделали школу", — рассказывает Кристина Дмитрук, директор конного клуба.

На занятия верховой ездой в "Конный двор Измайлово" приезжают со всего Восточного округа столицы. Но весной неожиданно для многих клуб остановил продажу абонементов и сообщил о своём скором закрытии. В здании конюшни и на прилегающих площадках начинаются работы по капитальному ремонту и благоустройству.

"Для меня это сейчас самый удобный клуб: удобнее всего из центра добираться, не нужно в лесопарки ездить на МЦД и прочее. Поэтому очень жалко, что он закрывается. Он был доступный для начинающих по расположению и финансово", - говорит Алина Валюкова.

"Лошади здесь подобраны очень грамотно: то есть на любой уровень занятия - и для новичка, и для продолжающих заниматься, и для людей, которые профессионалы", - говорит Арина Кузнецова.

Школа и рада бы переехать и не закрываться, но разместить у себя всех животных сегодня не смогла бы ни одна конюшня в Москве. На выручку любимым лошадкам пришли наездники и сотрудники клуба.

По новым адресам, скорее всего, в другие городские парки, разъедутся пони. Они под опекой государства. Единственный, кто пока ещё не нашёл себе пристанища, шестилетний мерин Галтимор - любимец всех детей. Только вот уговорить на такого большого питомца никого из родителей не получилось.

Несмотря на все трудности, в администрации школы впрочем, необходимости проведения ремонта не отрицают. С момента последнего прошло уже 15 лет. Многие из денников обветшали, а служебные помещения, раздевалки и уборные вид имеют неприглядный.

"Ремонт включает в себя обновление внутренних и внешних наружных стен, кровли и стропильной системы, денников, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, систем вентиляции, и пожарно-охранной сигнализации. После капитального ремонта здания будет инициирован аукцион по заключению долгосрочного договора аренды с функциональным назначением конюшня для всех желающих", - говорит Иван Красников руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков".

Дата старта работ 1 июня. Сколько они продлятся, пока неизвестно. На месте клуба не появится никаких других строений, а сам "Конный двор" продолжит работать после обновления.