Истек месяц со дня вступления в силу моратория на удары по украинским энергообъектам, заявил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, означает ли это, что обе стороны могут возобновить удары по энергетической инфраструктуре.

Представитель Кремля уточнил, что никаких новых указаний от президента России Владимира Путина на данный момент не поступало, передает РИА Новости. Договоренность о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней была достигнута в середине марта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия соглашение соблюдает – в то время как Украина продолжает обстрелы, демонстрируя свою недоговороспособность.

Также Песков отметил, что никаких призывов к миру от Европы за последнее время не слышно. Напротив, следуют призывы к дальнейшей милитаризации – как Украины, так и самой Европы. Это едва ли может способствовать мирному урегулированию, заключил пресс-секретарь президента.