Зеленский утвердил продление военного положения на Украине

Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине. Глава киевского режима подписал закон, который сам же ранее вносил на рассмотрение Верховной рады.

Украинский парламент принял закон накануне. Военное положение и всеобщая мобилизация продлеваются на 90 дней, до 6 августа, сообщает РИА Новости.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года. Еще через день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. По этому закону, выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, за уклонение от воинской службы предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет.