Волочкова разъяснила ситуацию с продажей квартиры

Сегодня, 18 апреля, появилась информация, будто Анастасия Волочкова выставила на продажу свою роскошную квартиру в Санкт-Петербурге. Сообщалось, будто она не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. Балерина якобы рассчитывала получить 165 миллионов рублей с продажи шестикомнатной квартиры.

Журналисты связались с самой Анастасией Волочковой, чтобы прояснить ситуацию. Балерина уверила представителей Super, что не намерена избавляться от шикарного жилья. "Никаких долгов у меня нет перед этим ЖКХ в моей квартире в Санкт-Петербурге на Итальянской улице. Я квартиру свою не продаю", - отрезала Волочкова.

Балерина призналась, что у нее сейчас совсем другие заботы - полным ходом идет подготовка к свадьбе ее единственной дочери Ариадны. Торжество как раз должно пройти в Северной столице. Мероприятие пройдет уже 26 апреля. Анастасия Волочкова уверена, что слух по поводу продажи квартиры пустили люди, желающие отвлечь внимание общественности от свадьбы ее дочки.

"У меня есть предположение, кому это выгодно", - интригующе сообщила балерина, но вдаваться в детали не стала.