Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Валентиновка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Тем временем в ночь на 18 апреля силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. ПВО перехватила и уничтожила в течение ночи 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее стало известно, что очередная группа украинских военнослужащих сдалась в плен в Курской области. Речь идет о более десяти солдатах ВСУ, попавших в окружение. Бойцы группировки "Север" гарантировали им жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Напомним, что на днях российские бойцы освободили населенные пункты Преображенка и Калиново в ДНР. Также стало известно, что ВСУ бежали из Горнальского монастыря, подорвав перед этим несколько строений.