Минобороны заявило о групповом ударе ВС России по военным целям

ВС России нанесли утром 18 апреля групповой удар высокоточным оружием большой дальности по целям в зоне СВО. Использовались также беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен по ключевым производственным площадкам, на которых выпускались беспилотники. Целью стали и объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В Кремле неоднократно подчеркивали, что российские войска обстреливают только военные цели.